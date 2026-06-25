„Тесла“ ќе вработи дополнителни 1.000 работници во својата единствена фабрика во Европа

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Компанијата „Тесла“ планира да вработи дополнителни 1.000 работници за својата единствена европска фабрика, во околината на Берлин, соопшти овој американски производител на автомобили.

„Тесла“, која е во сопственост на американскиот технолошки магнат Елон Маск, соопшти дека планира од октомври да го зголеми производството на возила во германската фабрика на 7.500 неделно.

Планираните нови вработувања доаѓаат покрај дополнителните 1.000 вработени објавени во април, кои требаше да бидат вработени до крајот на јуни за да го зголемат производството во фабриката за една петтина на околу 6.000 возила неделно, при што компанијата се повикува на зголемување на побарувачката, потсетува ДПА.

„Тесла“, исто така, минатиот месец објави планови за регрутирање на повеќе од 1.500 нови вработени за производство на батерии во Германија, откако Маск вети во 2020 година дека ќе ја претвори фабриката Гринхајде, наречена Гигафабрика Берлин-Бранденбург, во најголемата фабрика за батерии во светот.

„Тесла“ ја отвори фабриката пред околу четири години и првично имаше за цел да произведува 500.000 автомобили годишно, потсетува ДПА