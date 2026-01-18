Сириската Влада и СДФ договорија примирје

Владата на Сирија и Сириските демократски сили (СДФ), поддржани од САД, денеска се согласија на итен и сеопфатен прекин на огнот на сите фронтови по неколкудневните борби во кои владините сили напредуваа на територијата под контрола на Курдите.

Прекинот на огнот ќе биде придружен со повлекување на сите сили поврзани со СДФ источно од реката Еуфрат, како и припадниците на СДФ ќе бидат интегрирани во Министерството за одбрана и за внатрешни работи, се наведува во владиното соопштение.

Согласно договорот Владата веднаш и целосно ќе ги преземе воено и административно контролираните провинции Деир ез Зор и Рака, кои се под контрола на Курдите. Сите гранични премини, гасни и нафтени полиња во областа, исто така, ќе бидат предадени на сириската Влада.

Претседателот на Сирија, Ахмед ал Шаара, како што објавија сириските медиуми, утре ќе се сретне со лидерот на СДФ, Мазлум Абди.