Се урна средновековна кула во срцето на Рим: Извлечени четворица, се трага по лице под урнатините

Дел од средновековната кула Торe деи Конти во срцето на Рим се срушил за време на реставрација. Италијанските пожарникари извлекле четворица работници од урнатините, а потрагата по уште едно лице продолжила и по неколку часа.
Меѓу повредените има 64-годишен маж со сериозни повреди кој бил пренесен во болницата Сан Ѓовани. Двајца други работници добиле полесни повреди и одбиле хоспитализација. Портпаролот на пожарникарите Лука Кари истакна дека сите служби работат координирано за да ја стабилизираат конструкцијата и да ги спасат заробените.
Кулата, изградена во 1238 година по налог на папата Инокентиј III, се наоѓа веднаш до Колосеумот и Римскиот форум. Според првичните извештаи, несреќата се случила околу 11.30 часот во текот на работи финансирани преку Националниот план за опоравување и отпорност на Италија.
Местото е блокирано од полицијата и противпожарните екипи, а експерти за културно наследство ја анализираат стабилноста на останатиот дел од кулата. Римската општина објави дека ќе ја преиспита целата безбедносна процедура на тековните реставраторски проекти во историскиот центар.
