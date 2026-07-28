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28.07.2026
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Вторник, 28 јули 2026
Неделник

Се бројат повредените и штетите од земјотресот во Јапонија

Свет

28.07.2026

Според најновите информации, расте бројот на повредени во силниот земјотрес што ја погоди Јапонија.

Како што претходно беше објавено, повеќе од 50 повредени лица се примени во една болница. Друга болница сега пријави околу 40 повредени, вклучувајќи десет лица во сериозна состојба, јавува НХК.

Локалните медиуми, исто така, јавија дека се повредени неколку патници кои биле во брз воз во времето на земјотресот.

Силен земјотрес денеска ја погоди југозападна Јапонија, предизвикувајќи уривање на бројни згради и избувнување пожари.

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