САД поништија 6.000 студентски визи откако Рубио е државен секретар

Фрипик

Стејт департментот поништи 6.000 студентски визи откако државниот секретар Марко Рубио ја презеде функцијата пред седум месеци.

Рубио се спротивстави на студентите користејќи нејасен закон што му овозможува да ги поништи визите за луѓе за кои се смета дека се спротивставуваат на интересите на американската надворешна политика, јавија американските медиуми.