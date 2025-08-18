 Skip to main content
18.08.2025
Република Најнови вести
Понеделник, 18 август 2025
САД поништија 6.000 студентски визи откако Рубио е државен секретар

18.08.2025

Стејт департментот поништи 6.000 студентски визи откако државниот секретар Марко Рубио ја презеде функцијата пред седум месеци.

Рубио се спротивстави на студентите користејќи нејасен закон што му овозможува да ги поништи визите за луѓе за кои се смета дека се спротивставуваат на интересите на американската надворешна политика, јавија американските медиуми.

Стејт департментот поништи над 6.000 студентски визи поради пречекорување на дозволениот престој и прекршување на законот, од кои огромното мнозинство се напад, возење под дејство на алкохол, провала и поддршка на тероризам“, изјави функционер на Стејт департментот.

