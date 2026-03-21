САД ги укина санкциите за клучните структури на финансискиот систем на Белорусија

aleksandr-artiushenko-on-unsplash

По средбата со претседателот на Белорусија Александар Лукашенко, специјалниот пратеник на американскиот претседател Доналд Трамп, Џон Кол, објави укинување на санкциите врз клучните структури на белорускиот финансиски систем.

Во рами на американската одлука опфатени се:

– Белинвестбанк

– Развојната банка на Република Белорусија

– Министерството за финансии на Белорусија

– АД „Беларускалиј“ (најголемиот производител на поташани ѓубрива)

– Белоруската клиумска компанија

Во рамки на договорот, Лукашенко го пофали Трамп за неговата работа и повторно ослободи од затвор голем број опозициски личности кои беа затворени поради учество во антидржавни протести.