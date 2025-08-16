 Skip to main content
16.08.2025
Република Најнови вести
Сабота, 16 август 2025
Неделник

Русија лансираше 85 дронови и балистичка ракета во Украина

Свет

16.08.2025

Руските сили извршија напад врз Украина преку ноќ, лансирајќи 85 дронови и една балистичка ракета, соопштија украинските воздухопловни сили.

Нападите погодија неколку региони, вклучувајќи ги регионите Суми, Донецк, Чернихив и Дњепропетровск, се вели во објавата на Телеграм, според Ројтерс.

Украинската воздушна одбрана успеа да уништи 61 дрон.

Генералштабот на вооружените сили на Украина во утринскиот извештај објави дека во текот на изминатиот ден се регистрирани 139 вооружени судири по должината на фронтовската линија, што „укажува на продолжување на интензивните борби низ источните и североисточните делови на земјата“.

Руското Министерство за одбрана објави дека во текот на ноќта уништило 29 украински беспилотни летала во шест региони на земјата и над водите на Азовското Море, објави Интерфакс. Според одделот, 10 беспилотни летала се уништени над територијата на Ростовскиот регион, девет над територијата на Ставрополскиот регион, четири над територијата на Курскиот регион, по еден беспилотен авион над териториите на Белгородскиот и Брјанскиот регион и Краснодарскиот регион и три над водите на Азовското Море.

Поврзани вести

Хроника  | 16.08.2025
Приведени кавадарчани за непочитување наредби од полицајци на фудбалски натпревар
Хроника  | 16.08.2025
75- годишник нападнат од синот, МВР го лиши од слобода
Хроника  | 14.08.2025
Гостин недолично се однесувал во угостителски објект, го нападнал сопственикот