Путин ги изложи условите за мир пред претставниците на Трамп

Рускиот претседател Владимир Путин разговараше за прекин на војната во Украина со претставниците на американскиот претседател Доналд Трамп за време на средбата што траеше речиси четири часа вчера.

Кремљ по разговорите нагласи дека мировниот договор бара решавање на територијалното прашање, објави Нова.рс.

Средбата меѓу претставникот на американскиот претседател Доналд Трамп, Стив Виткоф, и зетот на Трамп, Џаред Кушнер, со Путин започна доцна во вечерта и заврши некаде во 3 часот наутро по локално време.

Советникот за надворешни работи на Кремљ, Јуриј Ушаков, кој учествуваше на состанокот, рече дека е „потврдено дека постигнувањето долгорочен договор не може да се очекува без решавање на територијалното прашање“.

Ова се однесува на барањата на Москва до Киев да ги повлече своите трупи од областите во источна Украина што Русија нелегално ги анектираше, но не ги окупираше целосно.

Ушаков им рече на новинарите дека е договорено и руските, украинските и американските претставници да разговараат за безбедносни прашања поврзани со идниот мировен договор денес во Абу Даби, Обединетите Арапски Емирати.

Ушаков рече дека за време на разговорите во Кремљ, САД изразиле надеж дека состанокот ќе „отвори перспективи за движење напред по цела низа прашања поврзани со прекинување на конфликтот и постигнување мирно решение“.

Според него, руската делегација ќе ја предводи шефот на воената разузнавачка служба, адмирал Игор Костјуков. Тој рече дека претставникот на Путин, Кирил Дмитриев, ќе има одделни разговори за економски прашања со претставникот на САД, Виткоф, во Абу Даби.

Средбата во Абу Даби вчера ја најави и украинскиот претседател Володимир Зеленски во Давос, каде што се сретна со американскиот претседател Доналд Трамп.

Ушаков рече дека претставниците на Трамп го информирале Путин за средбата на Трамп со Зеленски, како и за претходните разговори што американскиот претседател ги имал со украински и европски претставници.

Кремљ ја опиша средбата како „отворена и конструктивна“ и „плодна“, а разговорите започнаа пред полноќ по московско време и траеја речиси четири часа.

На Виткоф и Кушнер им се придружи Џош Гринбаум, шефот на Федералната служба за набавки, кој е виш советник во Советот за мир на Трамп. Трамп го покани рускиот претседател Путин да се приклучи на неговиот Совет за мир, кој беше основан вчера на маргините на Светскиот економски форум во Давос.

Русија изјави дека ја разгледува понудата, а Путин ја потврди својата понуда да му донира 1 милијарда долари на Советот за мир за да помогне во финансирањето на реконструкцијата на Газа, кои би биле земени од руските средства замрзнати во Соединетите Држави.

Запрашан за предлогот на Путин да се користат замрзнатите руски средства како придонес во Советот за мир, Трамп рече дека смета дека е во ред.

„Ако ги користи своите пари, тоа е одлично“, им рече Трамп на новинарите.

Зеленски се сретна со Трамп зад затворени врати околу еден час на маргините на Светскиот економски форум во Давос и го опиша состанокот како „продуктивен и значаен“.