11.11.2025
Република Најнови вести
Вторник, 11 ноември 2025
Неделник

Орбан: Брисел продолжува да го забранува увозот на руски енергeнси од 2027 година

Свет

11.11.2025

Будимпешта, 11 ноември 2025 (МИА) – Унгарскиот премиер Виктор Орбан денеска изјави дека, иако Унгарија обезбеди ослободување од американските санкции, Брисел сè уште го забранува увозот на руски енергетски производи од 2027 година.

Тие сакаат да ја продолжат војната и санкциите“, наведе Орбан во објава на Фејсбук, пренесува МТИ.

Унгарскиот премиер оцени дека „луѓето во Брисел презедоа брзи мерки“.

Тие изјавија дека Унгарија е ослободена од американските санкции, но дека,сепак, ќе го забранат увозот на руски енергетски производи во Европа од 2027 година“, рече Орбан.

Тој додаде дека е јасно дека договорите на Унгарија со американскиот претседател Доналд Трамп за ослободување од американските санкции за увоз на руски енергетски производи „им користат на сите Унгарци“.

„Го заштитивме намалувањето на сметките за комунални услуги, не дозволивме цените на гасот да растат и отворивме нови перспективи за унгарската економија“, заклучи Орбан, кој го посети Вашингтон на крајот од минатата недела,

