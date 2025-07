Ново скандалозно видео: Брижит го игнорираше Макрон, не му подава рака на сопругот додека тој ја чека да се симне од авион

Францускиот претседател Емануел Макрон и неговата сопруга Брижит се во тридневна посета на Велика Британија каде што пристигнаа по покана на кралското семејство. Но, брачната двојка повторно е во центар на вниманието, откако Брижит одби да му подаде рака на сопругот додека тој ја чекаше да се симне од авион.

Брижит ја одби раката на Макрон и наместо тоа се фати за оградата додека слегуваше, оставајќи го претседателот со доза непријатност да ја повлече својата рака.

Претходно, се појави видео на кое се гледа како Брижит го удира Емануел во авион при пристигнување во Ханој, Виетнам.

И ова видео вирално се споделува и поттикна лавина од коментари за нивниот брак.

🚨 Brigitte Macron snubbed Emmanuel Macron’s hand as they exited the plane today 😬



Why does he put up with it? Years of indoctrination and grooming from a young age might explain it. 🤔 pic.twitter.com/KMSFh2hVi1— Queen Natalie (@TheNorfolkLion) July 8, 2025