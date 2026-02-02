 Skip to main content
02.02.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 2 февруари 2026
Неделник

Најмалку 38 лица починаа од хипотермија во Полска оваа зима

Свет

02.02.2026

Заменик-министерот за внатрешни работи на Полска, Веслав Шчепањски, соопшти дека најмалку 38 лица починале од хипотермија во земјата оваа зима, што е двојно повеќе во споредба со истиот период минатата година.

Шчепањски додаде дека се чекаат обдукции за уште две тела, па бројот на починати од смрзнување би можел да се искачи на 40. Тој исто така истакна дека во истиот период 54 лица починале од труење со јаглерод моноксид.

Шчепањски наведе дека припадниците на итните служби, вклучувајќи околу 8.600 полицајци, пребаруваат напуштени згради и засолништа барајќи луѓе кои се обидуваат да се скријат од студот. Тој посочи дека ширум земјата се поставени специјални шатори со греење кои ќе работат 24 часа дневно за да им пружат засолниште на бездомниците.

Вчера беше најавено дека Полска ја очекува најстудената ноќ во годината и дека температурите во поголемиот дел од земјата ќе се движат меѓу 20 и 30 степени под нулата.

Во Сувалки, температурата може да падне и до минус 29 степени, но поради ветерот субјективното чувство ќе биде како да е минус 36 или 38 степени, изјави тој.

