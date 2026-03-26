 Skip to main content
26.03.2026
Република Најнови вести
Четврток, 26 март 2026
Неделник

Најавено невреме во Иран и Ормутскиот Теснец, се очекува „песочна бура“ и поплави

Свет

26.03.2026

За деновиве се прогнозира лошо време низ целиот Блиски Исток, со ризик од „песочни бури“ и катастрофални поплави.

За Иран и Ормутскиот Теснец, бурата претставува директна закана за поморските сили и крајбрежните ракетни батерии.

Екстремните поморски услови и ненадејните поплави во јужен Иран веројатно ќе ги оневозможат операциите со беспилотни летала и ќе ги забават движењата на крајбрежните сили на ИРГЦ.

Веројатно ќе има привремена „тактичка пауза“ во кинетичката активност низ целиот Блиски Исток, вклучително и лансирањата на ракети од Иран.

