Луѓето истрчале на улица, човек скокнал од тераса, секаде паника: Драматични снимки од Истанбул по силниот земјотрес

Драматични снимки доаѓаат од земјотресот во Истанбул, каде денеска беше регистриран земјотрес од над 6 степени по Рихтер.
İstanbul’da insanlar sokaklara bile sığmıyor. https://t.co/Jq9wEboI73#istanbul #deprem #silivri #sondakika #earthquake #우리의바다_제노야_생일축하해 #LaCasaDeLosFamososCol2 #CBBUK #النصر_ضمك #SONDAKİKA #AshleyOgle #Yıkım #Kandilli pic.twitter.com/nYDAxlbYFQ— Ilkin Mammadli (@ilkinmammadli_) April 23, 2025
6.2 büyüklüğündeki #deprem anı kamerada! Geçmilş olsun istanbul pic.twitter.com/VEQ7OqID0d— Mehmet Ardıç 🇹🇷 (@MehmetArdic_) April 23, 2025