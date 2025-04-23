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Неделник

Луѓето истрчале на улица, човек скокнал од тераса, секаде паника: Драматични снимки од Истанбул по силниот земјотрес

Свет

23.04.2025

Printscreen

Драматични снимки доаѓаат од земјотресот во Истанбул, каде денеска беше регистриран земјотрес од над 6 степени по Рихтер.

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