Куба воведува четиридневна работна недела поради енергетска криза

Куба објави вонредни мерки во обид да ја сочува енергијата и да го ублажи растечкиот енергетски колапс што предизвикува долги прекини на струјата и ограничен транспорт за милиони граѓани. Мерките вклучуваат четиридневна работна недела за државните компании, строги ограничувања на продажбата на гориво и скратено време на училишните часови, додека владата се обидува да ги одржи најважните услуги и економски активности.

Заради брзо продлабочување на енергетската криза, Куба воведува четиридневна работна недела за државните претпријатија, со цел да го намали вкупното користење на енергијата и да ги зачува ограничените ресурси. Дополнително, владата постави ограничувања за продажба на гориво, ги намали автобуските и железничките услуги меѓу провинциите и воведе скратено лице-во-лице време за училишта и универзитети.

Кризата е поврзана со серија фактори, вклучувајќи намалени испораки на нафта од сојузничките земји, како што се Венецуела и Мексико, како и притисокот од страна на Доналд Трамп преку извршни наредби што им закануваат тарифни казни на земјите што извезуваат нафта за Куба. Во меѓувреме, Куба од декември 2025 година не примила редовни испораки на гориво, што дополнително го влошило недостигот.

Додека властите тврдат дека овие мерки се неопходни за да се одржи функционирањето на клучните услуги, граѓаните се соочуваат со долги прекини на електричната енергија, кои често траат повеќе часови дневно, отежнуваат транспорт и го намалуваат економското производство.

Кубанската енергетска криза е дел од поширок економски и инфраструктурен колапс што ја поткрепува долготрајното зависење од увозни горива и слабата обновена енергетска мрежа. Слични мерки како четиридневната работна недела и ограничувањата за нафта и електрична енергија ја нагласуваат сериозноста на ситуацијата, која веќе влијае на секојдневниот живот на Кубанците.