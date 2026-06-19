Куба одобри големи економски реформи: Се проширува улогата на приватниот капитал и пазарните механизми

Куба го одобри најголемиот пакет економски реформи во последните децении. Националното собрание на народната власт поддржа големи промени што ја прошируваат улогата на приватниот капитал и пазарните механизми во економијата на земјата.

Овој пакет се состои од 176 мерки групирани во 23 области, одобрени од Вонредниот пленум на Централниот комитет на Комунистичката партија на Куб. Кубанскиот претседател Мигел Дијаз-Канел изјави дека владата не го напушта социјализмот, туку се обидува да промени сè што е потребно за надминување на кризата.

Кога животот на луѓето станува тежок, примарна задача на Комунистичката партија и револуционерната влада не е да се обидуваат детално да ги објаснат причините за кризата, туку да променат сè што е потребно за нејзино надминување“, изјави Дијаз-Канел.

Премиерот Мануел Мареро Круз, презентирајќи ги реформите пред пратениците, изјави дека пазарот треба да се користи како алатка за поефикасна распределба на ресурсите. Тој нагласи дека промените не претставуваат отстапување од социјалистичкиот проект, туку се во согласност со неговиот развој.

Пакетот вклучува трансформација на некои државни претпријатија во комерцијални компании со акции и удели, прием на приватен и странски капитал во нови сектори, создавање приватни банки под државна контрола и проширени можности за приватен бизнис.

Една од најзначајните промени се однесува на недвижностите. Властите имаат намера да дозволат продажба на државен имот на национални и странски правни и физички лица, вклучувајќи ги и Кубанците што живеат во странство. Ова е значајна промена за земја каде што државата со децении одржува контрола врз земјиштето и значителен дел од економијата.

На кубанските претприемачи за прв пат ќе им биде дозволено да вработуваат повеќе од 100 вработени и да водат повеќе приватни компании. Приватниот сектор ќе може да работи во поширок спектар на индустрии, а странските директни инвестиции во приватни бизниси ќе бидат регулирани со посебни правила за сопственост, решавање на спорови и префрлање на профитот.

Во земјоделството, земјоделците ќе добијат пристап до странска валута и право директно да увезуваат суровини без државни посредници. Надворешната трговија исто така ќе биде либерализирана: ќе биде елиминиран условот за вршење увозни и извозни трансакции исклучиво преку државни компании.

За да се стимулира домашното производство, се воведуваат царински ослободувања за увезени суровини, а синџирите на снабдување ќе бидат реструктуирани за да се зголеми извозот. Компаниите од сите сектори на економијата ќе можат да отвораат сметки во странска валута во банките.

Општините ќе добијат поголема автономија. Локалните власти ќе можат да управуваат со своите приходи во странска валута, да одобруваат заеднички проекти со Кубанците во странство и да спроведуваат трансакции со странство без интервенција на централната влада.

Владата, исто така, планира постепено да ги укине обемните субвенции за стоки и да се движи кон насочена поддршка за населението. Други мерки вклучуваат постепена девалвација на официјалното песо, преглед на механизмите за замена на јавниот долг за домашни средства и намалување на буџетскиот дефицит преку зголемување на даноците и елиминирање на непотребните трошоци.

Посебен блок се однесува на енергијата. Куба има намера да ги елиминира даноците и царините за технологијата за сончева енергија, а на странските компании ќе им биде дозволено директно да снабдуваат панели, батерии и инвертори на пазарот.

Властите, исто така, планираат да ги елиминираат повеќето административни контроли на цените. Владата призна дека претходните ограничувања не успеале да ја ограничат инфлацијата и довеле до дополнителни нарушувања во економијата.

Реформите се усвојуваат во услови на длабока економска криза, зголемен притисок од американските санкции и блокада на нафтата што ги влоши проблемите на кубанската економија, влијаејќи врз туризмот, снабдувањето со гориво и работењето на државните претпријатија.

Дијаз-Канел нагласи дека одлуката за повторно отворање на економијата не е поврзана со преговорите меѓу Хавана и Вашингтон, кои почнаа претходно оваа година, но наводно дојдоа до ќорсокак.