Во моментов нема договор за продолжување на мировните преговори со Украина, изјави денеска портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков.

„Не, нема договор“, изјави Песков, повторувајќи дека ова е „конзистентна позиција“ на рускиот претседател Владимир Путин.

„Тој тоа го кажува постојано. Тој го кажа тоа пред две години во Министерството за надворешни работи, каде што ги презентираше главните точки на нашата позиција, кои се неопходни за да се стави крај на војната“, додаде портпаролот на рускиот претседател.

Песков ја изрази благодарноста на Москва до американските пратеници Стив Виткоф и Џаред Кушнер за нивните напори за решавање на украинскиот конфликт.

„Претпоставуваме дека контактите ќе продолжат“, додаде портпаролот на Кремљ.

Зборувајќи на меѓународен форум во Москва, рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров изрази жалење што Вашингтон бара „понатамошни отстапки“ од Москва, додека сè уште одбива да ги врати запленетите руски дипломатски средства или да ги врати директните летови меѓу двете земји.

Лавров вчера изјави дека САД, судејќи според своите постапки, „се чини дека ги напуштаат сите претензии за улогата на непристрасен посредник и наместо тоа го следат патот на интензивирање на притисокот врз Русија“.