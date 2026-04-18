18.04.2026
Сабота, 18 април 2026
Конвој танкери е забележан како го напушта Персискиот Залив и минува низ Ормуската Теснина

MarineTraffic

Конвој танкери е забележан како го напушта Персискиот Залив и минува низ Ормуската Теснина, покажуваат системите за следење на бродови, цитирани од британските медиуми.

Конвојот вклучува четири брода за течен нафтен гас (LPG), како и неколку танкери за нафта и хемикалии.

Според податоците од MarineTraffic, други танкери се движат зад нив, исто така напуштајќи ја областа на Заливот.

Иранската државна радио-телевизија (IRIB) вчера објави на Телеграм, повикувајќи се на висок претставник на вооружените сили на Исламската Република, дека само комерцијални бродови кои добиле дозвола од Корпусот на исламската револуционерна гарда (IRGC) можат да поминат низ Ормуската Теснина.

Поврзани вести

Свет  | 03.04.2026
Не е виц: ОН ќе гласа за отворање на Ормутскиот теснец
Свет  | 31.03.2026
Иран ќе наплаќа бродарини во Ормускиот Теснец, а на бродовите на ЕУ ќе им биде забрането да минуваат
Свет  | 25.03.2026
Планот на Руте за вклучување на НАТО во Ормускиот Теснец ја вознемири ЕУ