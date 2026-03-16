Украинската војска се подготвува за потенцијално одлучувачка летна кампања во 2026 година. Процесот на преговори, надгледуван од Соединетите Американски Држави, би можел да им го отежни на страните постигнувањето на своите воени цели. Времето истекува за Украина и Русија.

Затоа, кога ќе дојде сувото време и ќе заврши калливата сезона, непријателствата би можеле да ескалираат со интензитет многу поголем отколку во претходните години.

Како подготовка, украинската воена команда изврши голема реформа на вооружените сили. Командната структура е реорганизирана на стратешко и оперативно-тактичко ниво.

Главната цел на овие промени е да се разјасни парадоксот на управувањето и да се воспостави јасен синџир на команда. Се очекува реформата да ги скрати и синџирите на команда, со што ќе се зголеми флексибилноста и ќе се забрзаат процесите на донесување одлуки.

Изненадувачки, и покрај новите имиња и стремежот кон исполнување на НАТО стандардите, сегашните промени во украинската војска практично претставуваат реинкарнација на советскиот систем на командување со трупите.