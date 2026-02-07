Кина забранува нови инвестиции во Израел

Кинескиот инвестициски фонд „Балет Вижн“ соопшти дека кинеските власти му доделиле на Израел статус на зона со висок ризик и забраниле нови инвестиции во земјата. Ова стана познато како дел од тужбата поднесена од кибуцот „Ханита“, кој бара исплата на 11 милиони долари од фондот. Фондот ја наведе забраната наметната поради нестабилноста во регионот.

Фондот, кој поседува контролен удел во израелскиот производител на леќи „Ханита Ленсес“, изјави дека забраната го принудува да бара кредити наместо нови инвестиции. Официјална изјава од кинеските власти сè уште не е објавена.

Овој потег, дури и без официјална потврда, ја одразува растечката претпазливост на официјален Пекинг. И покрај обемот на трговија со Израел од 16 милијарди долари, Кина јасно го става намалувањето на политичките ризици над индивидуалните проекти, особено во контекст на регионална ескалација на Блискиот Исток и притисокот од САД.