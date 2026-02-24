Картелот Синалоа во Мексико функционирал како вистинска војска

Кој е кланот Ел Менчо кој води вистинска војна во Мексико?

Немесио Осегера Сервантес беше коосновач и водач на картел кој во последниве години стана најмоќната криминална организација во Мексико. Иако помалку меѓународно „видлив“ од картелот Синалоа на сега затворениот Хоакин „Ел Чапо“ Гузман, KHNG е озлогласен во Мексико, каде што е познат по своите прикази на ултранасилство и голем арсенал во воен стил. Картелот, со седиште во државата Халиско, е еден од најагресивните во своите напади врз војската – вклучително и напади врз хеликоптери – и е пионер во употребата на беспилотни летала за лансирање експлозиви и поставување мини. Обидот за апсење на Ел Менчо не успеа во 2015 година, кога членовите на картелот соборија воен хеликоптер со ракетен фрлач.

Ел Манчо е по потекло од Агилиља во соседната држава Мичоакан. Тој е интензивно вклучен во активности за трговија со дрога од 1990-тите. Кога бил помлад, емигрирал во Соединетите Држави, каде што бил осуден за заговор за дистрибуција на хероин во 1994 година и отслужил речиси три години затвор. По ослободувањето се вратил во Мексико и повторно се вклучил во трговијата со дрога со нарко-босот Игнасио Коронел Виљареал, познат како „Начо Коронел“. По смртта на Виљареал, Ел Манчо и Ерик Валенсија Салазар, познат како „Ел 85“, го основале KHNG околу 2007 година. Тие првично работеле за картелот Синалоа, но на крајот се разделиле и со години двата картели се бореле за територија низ цела Мексико.