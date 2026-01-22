Калас: Не сме подготвени да ги отфрлиме 80 години добри трансатлантски односи поради несогласувања

facebook-kaja-kallas

Високата претставничка на ЕУ за надворешни работи и безбедносна политика, Каја Калас, при пристигнувањето на неформалниот Самит на ЕУ во Брисел изјави дека трансатлантските односи дефинитивно претрпеле голем удар минатата недела.

Мислам дека во оваа една година научивме дека овие односи не се исти како што беа претходно. Ние од европска страна, не сме подготвени да ги отфрлиме 80 години добри трансатлантски односи поради несогласувања и сме подготвени да работиме на нив“, рече Калас.

Таа додаде дека и мнозинството Американци ја гледаат Европа како свој најголем сојузник, па затоа ЕУ е подготвена да инвестира време и енергија во тие односи.

Според Калас, силата на ЕУ доаѓа од нејзиното единство кога е подготвена да дејствува за да ги одбрани нејзините интереси и дека тоа е сигналот што таа треба да го испрати и до нејзините противници, но и до сојузниците.

Калас нагласи дека изминативе денови трансатлантските однос дефинитивно претрпеле удар, во што најмногу „уживале“ Русија и Кина, кои, како што рече, се радуваат кога има неосгласувања меѓу САД и ЕУ.

Мислам дека сега на сите ни олесна по последните најави. Сега е важно да се фокусираме таму каде што навистина лежат проблемите, а тоа е војната во Украина што сè уште трае. Треба да се фокусираме на напорите за нејзино запирање. Видовме многу дипломатски напори за мир, но целосно еднострано. Не видовме никакви отстапки од руската страна. Напротив, тие ги зголемија своите напади врз цивилната инфраструктура во време кога Украина се соочува со многу тешка зима“, рече Калас.

Во врска со Одборот за мир во Газа формиран од американскиот претседател Доналд Трамп, Калас изјави дека неговото создавање е превидено со Резолуција на Советот за безбедност на ОН, но за ограничен период до 2027 година за да трасира јасен пат како Палестинците сами да ја преземат власта.