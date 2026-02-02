Израелската војска потврдува 70.000 палестински смртни случаи во Газа, но негира одговорност

Израелските одбранбени сили (ИДФ) за првпат официјално признаа дека во нивната воена операција во Газа се убиени околу 70.000 Палестинци. Сепак, весникот „Џерусалем пост“ објави дека израелската војска се обидува да ги оспори бројките на ОН за обемот на цивилните жртви и тврди дека ниту едно здраво лице не починало од глад.

ИДФ тврди дека приближно 25.000 од загинатите биле милитанти на Хамас, а некои смртни случаи се предизвикани од неуспешни ракетни лансирања од самите Палестинци.

Овие изјави се дел од информативната кампања на Тел Авив, насочена кон легитимирање на невидено бруталниот воен напад врз Појасот Газа. Иако ги признаваат колосалните жртви, израелските власти се обидуваат да ја префрлат одговорноста на самата палестинска страна, обвинувајќи го Хамас за смртта на цивилите како резултат на „неуспешните лансирања“.