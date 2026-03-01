 Skip to main content
01.03.2026
Република Најнови вести
Недела, 1 март 2026
Неделник

Израел: Големиот свиток на Исаија е преместен на безбедна локација

Свет

01.03.2026

Големиот свиток на Исаија, најстарата речиси комплетна книга од Библијата што некогаш е пронајдена, е преместена на безбедна локација поради конфликтот со Иран, изјави портпарол на Израелскиот музеј за „Тајмс оф Израел“.

Археолошкото откритие, старо повеќе од 2.100 години, неодамна беше изложено во целост за прв пат од 1968 година.

Музејот, исто така, премести и други важни археолошки наоди на безбедна локација.

Во согласност со итни директиви издадени од Командата на домашниот фронт, музејот ќе остане затворен до понатамошно известување.

