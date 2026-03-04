Иран се заканува дека ќе ги нападне израелските амбасади низ целиот свет ако биде нападната мисијата во Либан

Вооружените сили на Иран се заканија дека ќе ги нападнат израелските амбасади низ целиот свет ако Израел ја нападне мисијата на Техеран во Либан, изјави портпарол на војската.

Аболфазл Шекарчи, портпарол на иранските вооружени сили, изјави во живо на телевизија „доколку Израел изврши такво злосторство, тоа ќе нè принуди да ги направиме сите израелски амбасади низ целиот свет наша легитимна цел“.

Вчера, Авичај Адрае, портпарол на израелската војска на арапски јазик, рече дека „ги предупредува претставниците на иранскиот терористички режим кои сè уште се во Либан да заминат веднаш пред да бидат цел“, давајќи им 24 часа да избегаат.