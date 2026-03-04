 Skip to main content
04.03.2026
Среда, 4 март 2026
Иран се заканува дека ќе ги нападне израелските амбасади низ целиот свет ако биде нападната мисијата во Либан

04.03.2026

Вооружените сили на Иран се заканија дека ќе ги нападнат израелските амбасади низ целиот свет ако Израел ја нападне мисијата на Техеран во Либан, изјави портпарол на војската.

Аболфазл Шекарчи, портпарол на иранските вооружени сили, изјави во живо на телевизија „доколку Израел изврши такво злосторство, тоа ќе нè принуди да ги направиме сите израелски амбасади низ целиот свет наша легитимна цел“.

Вчера, Авичај Адрае, портпарол на израелската војска на арапски јазик, рече дека „ги предупредува претставниците на иранскиот терористички режим кои сè уште се во Либан да заминат веднаш пред да бидат цел“, давајќи им 24 часа да избегаат.

