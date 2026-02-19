 Skip to main content
19.02.2026
Република Најнови вести
Четврток, 19 февруари 2026
Неделник

Иран и Русија ја завршија заедничката поморска вежба

Свет

19.02.2026

Заврши заедничката поморска вежба на иранските и руските сили, објавија официјални извори.

Маневрите имаа за цел зајакнување на билатералната соработка, зголемување на поморската безбедност и подобрување на оперативната координација меѓу двете земји. Заедничките поморски вежби се одржаа во Оманскиот Залив во северниот Индиски Океан, како дел од напорите за развој на таканаречената поморска дипломатија, проширување на воената интеракција и размена на оперативно искуство.

Претставниците на Техеран и Москва ја истакнаа намерата да продолжат со заедничката работа во областа на поморската безбедност и сигурност.

Израелската револуционерна гарда (ИРГЦ), исто така, учествуваше во вежбите покрај јужниот брег на Иран.

Морнарицата на ИРГЦ веќе спроведе воени вежби во северозападниот дел од Ормутскиот теснец во понеделник, испукувајќи ракети кон цели во Заливот за да ја покаже својата подготвеност за можни напади од страна на САД.

Аналитичарите ги гледаат сегашните вежби како демонстрација на сила од страна на Техеран, при што поддршката од Москва веројатно има за цел да дејствува како одвраќање.

Ракетни тестови се планирани за денеска во неколку јужни делови од земјата.

