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Интерпол издаде потерница по Украинка за нападот во Монако

Свет

03.07.2026

Интерпол денеска објави дека Украинката Анастасија Березовска е осомничена за бомбашкиот напад во Монако, чија цел наводно бил украински тајкун со врски со Русија.

Во црвената потерница објавена на својата веб-страница, Интерпол ја идентификуваше Березовска (39) како жената по која интензивно се трага.

Во потерницата се наведува дека таа има тетоважа на десната рака од рамото до лактот, родена е во Украина, има темна коса и зборува германски.

Додадено е дека властите во Монако го бараат нејзиното апсење за обидот за убиство и други кривични дела.(МИА)

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