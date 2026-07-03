Интерпол издаде потерница по Украинка за нападот во Монако

Интерпол денеска објави дека Украинката Анастасија Березовска е осомничена за бомбашкиот напад во Монако, чија цел наводно бил украински тајкун со врски со Русија.

Во црвената потерница објавена на својата веб-страница, Интерпол ја идентификуваше Березовска (39) како жената по која интензивно се трага.

Во потерницата се наведува дека таа има тетоважа на десната рака од рамото до лактот, родена е во Украина, има темна коса и зборува германски.

Додадено е дека властите во Монако го бараат нејзиното апсење за обидот за убиство и други кривични дела.(МИА)