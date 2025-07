Или Европа ќе почне да има големи семејства или ќе продолжи да умира, алармира Илон Маск

Милјардерот Илон Маск повторно ја разгоре дискусијата за демографскиот пад во Европа со остро предупредување, истакнувајќи дека континентот „или ќе почне да формира големи семејства или ќе продолжи да изумира“.

Извршниот директор на Тесла го опиша овој тренд како потенцијална егзистенцијална криза за Европа.

Either Europe starts having large families or it will keep dying https://t.co/UNX72ZRn98