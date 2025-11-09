Генералниот директор на Би-Би-Си поднесе оставка поради документарец за Трамп

Генералниот директор на Би-Би-Си, Тим Дејви, и извршната директорка на вестите, Дебора Тернес, поднесоа оставки по критиките дека документарецот на Би-Би-Си „Панорама“ ги довел во заблуда гледачите со монтажа на говор на американскиот претседател Доналд Трамп.

Во својата оставка, Тим Дејви наведе:

„Сакав да ве известам дека одлучив да го напуштам Би-Би-Си по 20 години. Ова е целосно моја одлука и останувам многу благодарен на претседателот и Управниот одбор за нивната непоколеблива и едногласна поддршка во текот на целиот мој мандат, вклучително и во последните неколку дена“.

– Работам на точни временски рокови со Управниот одбор за да овозможам уредна транзиција кон наследникот во наредните месеци … Размислував за многу интензивните лични и професионални барања за управување со оваа улога низ многу години во овие трескавични времиња, во комбинација со фактот дека сакам да му дадам време на наследникот да помогне во обликувањето на плановите за Повелбата што ќе ги спроведува. Во овие сè повеќе поларизирани времиња, Би-Би-Си е од единствена вредност и го зборува најдоброто од нас. Помага Велика Британија да биде посебно место; исклучително љубезно, толерантно и љубопитно. Како и сите јавни организации, Би-Би-Си не е совршен и секогаш мора да бидеме отворени, транспарентни и одговорни. Иако не е единствената причина, актуелната дебата околу вестите на Би-Би-Си разбирливо придонесе за мојата одлука, додаде Дејви.

– Севкупно, Би-Би-Си работи добро, но имаше некои грешки и како генерален директор морам да ја преземам крајната одговорност, заклучи Тим Дејви.