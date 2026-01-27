Фон дер Лајен: Ништо не може да го оправда едно од најмрачните поглавја во историјата на Европа – Холокаустот

Facebook/ European Commission

Одбележувајќи ја 81-годишнината од ослободувањето на нацистичкиот концентрационен логор Аушвиц-Биркенау, се сеќаваме и им оддаваме почит на шесте милиони еврејски жени, мажи и деца убиени во Холокаустот, како и на сите други невини жртви на нацистичкиот режим, порача претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен во изјавата по повод Меѓународниот ден на сеќавање на жртвите од Холокаустот – 27 јануари.

– Овие животи беа брутално одземени од идеологија на омраза, но нивното сеќавање ќе опстане како морален доказ за човештвото и како трајно предупредување. Три генерации по Шоах, сеќавањето на Холокаустот е сè поважно. Искривувањето на Холокаустот се користи за да нè подели, да го релативизира криминалот и да го поттикне антисемитизмот. Да бидеме јасни: ништо не може да го оправда искривувањето, минимизирањето или инструментализирањето на едно од најмрачните поглавја во историјата на Европа, истакна Фон дер Лајен.

Според неа, сведоци сме на пораст на антисемитски акти низ цела Европа, принудувајќи многу Евреи да го кријат својот идентитет и да живеат во страв.

– Тоа е неприфатливо. Нема место и нема оправдување за антисемитизмот. Ние стоиме зад нашите европски еврејски заедници. Еврејскиот живот во Европа мора да може да напредува, а не да се крие. Европа мора да биде безбедно место за Евреите и луѓето од сите вери, додаде Фон дер Лајен.

Таа нагласи дека ЕК продолжува да ја спроведува Стратегијата на ЕУ за борба против антисемитизмот заедно со сите земји членки, за справување со антисемитизмот на интернет, за спречување на радикализацијата, за обезбедување заштита на ранливите групи на интернет и за зајакнување на безбедносните мерки за заштита од напади на јавните простори и местата за богослужба.