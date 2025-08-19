 Skip to main content
19.08.2025
Република Најнови вести
Вторник, 19 август 2025
Неделник

Фински политичар пронајден мртов во зградата на Парламентот

Свет

19.08.2025

Фрипик

Финските медиуми објавија дека член на Парламентот наводно извршил самоубиство во зградата на парламентот во Хелсинки. Според локалните извештаи, лицето починало во зградата на парламентот во Хелсинки денеск околу 11 часот наутро.

Службениците потврдија само една смрт, додека медиумските извештаи велат дека пратеникот си го одзел животот. Полицијата, која истражува, не се сомнева во нечесна игра. Болничарите се исто така на местото на настанот.

Финскиот радиодифузер „Yle“ објави дека најмалку едно амбулантно возило, едно противпожарно возило и два полициски автомобили биле видени во зградата на парламентот.

