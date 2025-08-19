Фински политичар пронајден мртов во зградата на Парламентот

Фрипик

Финските медиуми објавија дека член на Парламентот наводно извршил самоубиство во зградата на парламентот во Хелсинки. Според локалните извештаи, лицето починало во зградата на парламентот во Хелсинки денеск околу 11 часот наутро.

Службениците потврдија само една смрт, додека медиумските извештаи велат дека пратеникот си го одзел животот. Полицијата, која истражува, не се сомнева во нечесна игра. Болничарите се исто така на местото на настанот.

Финскиот радиодифузер „Yle“ објави дека најмалку едно амбулантно возило, едно противпожарно возило и два полициски автомобили биле видени во зградата на парламентот.