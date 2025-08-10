 Skip to main content
10.08.2025
Република Најнови вести
Недела, 10 август 2025
Неделник

Европски лидери: Границите не можат да се менуваат со сила, не може да се одлучува без Киев

Свет

10.08.2025

pixabay

Лидерите на Велика Британија, Франција, Германија, Италија, Полска, Финска, како и претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен во заедничко соопштение во врска со решавањето на украинската криза, нагласија дека остануваат посветени на принципот дека меѓународно признатите граници не можат да се менуваат со сила и дека сегашната линија на раздвојување треба да претставува почетна точка за преговори.

Лидерите рекоа дека „патот кон мирот“ во Украина не може да се одреди без учество на Киев и дека преговорите можат да се водат исклучиво во услови на прекин на огнот или намалување на непријателствата.

„Убедени сме дека само сеопфатен пристап кој ги обединува активната дипломатија, континуираната поддршка за Украина и притисокот врз Руската Федерација за прекин на војната може да донесе резултати“, се наведува во заедничкото соопштение.

Поврзани вести

Свет  | 10.08.2025
Од октомври нови правила за патување во ЕУ – дигитална регистрација, биометриски податоци, нова давачка
Свет  | 09.08.2025
Зеленски пред средбата Трамп-Путин: Украина нема да ја даде својата земја на окупаторите
Свет  | 09.08.2025
Путин има предлог за мир: Дали Зеленски ќе се согласи?