Европски лидери: Границите не можат да се менуваат со сила, не може да се одлучува без Киев

pixabay

Лидерите на Велика Британија, Франција, Германија, Италија, Полска, Финска, како и претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен во заедничко соопштение во врска со решавањето на украинската криза, нагласија дека остануваат посветени на принципот дека меѓународно признатите граници не можат да се менуваат со сила и дека сегашната линија на раздвојување треба да претставува почетна точка за преговори.

Лидерите рекоа дека „патот кон мирот“ во Украина не може да се одреди без учество на Киев и дека преговорите можат да се водат исклучиво во услови на прекин на огнот или намалување на непријателствата.