10.08.2025
Република Најнови вести
Недела, 10 август 2025
Општина Ѓорче Петров денеска одбележа 24 години од загинувањето на македонските бранители кај Љуботенски бачила

Македонија

10.08.2025

Општина Ѓорче Петров денеска одбележа 24 години од херојската жртва на деветтемина бранители кои во 2001 година ги положија своите животи кај Љуботенски Бачила, бранејќи ја слободата и независноста на Република Македонија.

Во присуство на семејствата на загинатите, претставници на државни институции, локалната самоуправа, армиски и безбедносни структури, граѓани и соработници, беше оддадена почит со положување свежо цвеќе на спомен-обележјата на Томислав Настевски во Ѓорче Петров, на Споменикот на бранителите во реонскиот парк и на Споменикот на хероите во Волково.

Општината со овој чин ја продолжува традицијата на сеќавање на деветтемина херои: Томе Димоски, Ивица Златевски, Раде Јанковски, Томислав Настевски, Ацо Ангеловски, Томе Бадаровски, Гоце Чанкуловски, Бранко Јанев и Марјанчо Бошковски – македонски синови кои со својата жртва ја одбранија слободата, независноста и достоинството на државата во 2001 година.

На централниот настан се обрати градоначалникот на Општина Ѓорче Петров, Александар Стојкоски кој нагласи дека споменот на хероите не смее да избледи, а нивната жртва мора да остане длабоко врежана во нашата национална свест.

– Тие не се само имиња – тие се нашата колективна совест, нашиот завет и нашиот обврзувачки спомен. Нивната храброст ја искова слободата што денес ја живееме. Нашата обврска е да паметиме, но и да раскажуваме – да ја пренесеме нивната жртва на идните генерации. Аманет на сите нас, особено на младите, е да ги носат нивните имиња во срцето и во делата – како вечна искра на слободата што тие ја исковаа, рече Стојкоски во своето обраќање.

Градоначалникот упати благодарност до семејствата на бранителите, посочувајќи дека болката што ја носат тие е заедничка болка на целото општество, но и причина за заедничка гордост.

Во изминатите години, Општина Ѓорче Петров реализираше низа активности и мерки насочени кон поддршка на семејствата на бранителите, како дел од трајниот завет да не се заборави нивната жртва. Со секој ваков настан, општината ја потврдува заложбата на сеќавање, но и на негување на вредностите на државата, како аманет од оние кои ги положија животите за слободна татковина.

– Ова одбележување не е само формален чин – тоа е морална обврска кон оние кои го дадоа најскапоценото за сите нас. Честа и достоинството со кои денес им се оддава признание е најмалку што може да се направи за да се одржи нивниот спомен жив. Нека нивните имиња се изговараат со почит и гордост. Вечна им слава и благодарност. Да живее Република Македонија – подвлече Стојкоски.

