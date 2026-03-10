 Skip to main content
10.03.2026
Република Најнови вести
Вторник, 10 март 2026
Неделник

Црвена полумесечина: Во американско-израелските напади во Иран оштетени се околу 16.000 домови

Свет

10.03.2026

Фото: Принтскрин

Околу 16.000 домови се уништени или оштетени во американско-израелските напади во Иран, соопшти денеска Црвената полумесечина, пренесе ДПА.

Дополнително, повеќе од 3.300 деловни единици се оштетени, објави иранското друштво Црвена полумесечина на каналот Телеграм.

Повеќе од 60 отсто од сите штети се концентрирани само во пет провинции, вклучувајќи го главниот град Техеран, соседната провинција Алборс, Западен и Источен Азербејџан на северозапад, како и индустриската провинција Хузестан на југозапад, соопшти Црвената полумесечина, пренесена од германската агенција.

Хуманитарната организација пријави штета на цивилни згради во 20 од 31 провинција. Понатаму, 13 од нивните бази се исто така погодени од војната. Дополнително, низ целата земја се оштетени 29 училишта. 

