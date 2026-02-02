 Skip to main content
02.02.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 2 февруари 2026
Неделник

Центарот Кенеди две години ќе биде затворен поради реновирање

Свет

02.02.2026

Американскиот претседател Доналд Трамп вчера објави планови за привремено затворање на Центарот Кенеди во Вашингтон поради големи реновирања, два месеци откако контроверзно го додаде своето име на културната знаменитост.

Трамп изјави на својата платформа Truth Social дека „Центарот Трамп Кенеди“ ќе се затвори во јули за околу две години. Тој рече дека реновирањата ќе го трансформираат центарот во „бастион од светска класа на уметност, музика и забава“.

Американската администрација постојано забележува дека комплексот на Центарот Кенеди, кој се наоѓа на реката Потомак, има потреба од поправки и модернизација.

Центарот Кенеди е домаќин на претстави од театарски танц и музика и е именуван по поранешниот претседател Џон Ф. Кенеди (1917-63). Името на Трамп беше официјално додадено во декември, предизвикувајќи протести и откажувања од неколку изведувачи и групи.

Кратко по преземањето на функцијата, Трамп отпушти неколку членови на одборот на центарот, го презеде неговото раководство и го назначи поранешниот амбасадор на САД во Германија, Ричард Гренел, за претседател.

