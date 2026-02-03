Белгискиот принц Лоран го објасни односот со Џефри Епштајн

Белгискиот принц Лоран објави писмено објаснување зошто неговото име се појавува во документите во случајот против американската истрага за сексуален напад врз малолетни девојчиња од страна на Џефри Епштајн. Изјавата беше цитирана во локалните медиуми.

Принцот прецизира дека се сретнал со Епштајн на негова покана двапати на јавни настани и никогаш приватно, еднаш на почетокот на 1990-тите и еднаш околу десет години подоцна. „Сакам еднаш засекогаш да ставам крај на гласините и повеќе да не бидам вклучен во оваа афера“, пишува Лоран.

Тој вели дека додека бил практикант во седиштето на ОН во Њујорк и во една од главните локални банки, Епштајн го контактирал и му упатил барања кои останале без последици. Епштајн побарал да ги запознае родителите на принцот со неговите пријатели милијардери. Јас одговорив дека моите родители не се ниту за шоу ниту за продажба, се наведува во соопштението. Епштајн сакаше да го поврзам со европски училишта за девојки и универзитети каде што може да предава економија и ми понуди учество во проект за зачувување кој очигледно беше поврзан со измама. Ги одбив понудите, резимира Лоран.

Во 2012 година, истражуваниот финансиер го покани белгискиот принц на вечера во Париз во присуство на шефови на држави и богати влијателни луѓе, а Лоран одговори дека не е заинтересиран за раскошно богатство и нема потреба од такви средби. Според него, Епштајн бил навреден.

Како што објави БТА, името на белгискиот принц го открија локалните медиуми при проверка на содржината на најновиот дел од декласифицираните документи во случајот против Епштајн. Првично, принцот одби да коментира, но вчера издаде две изјави за да ги разјасни деталите за неговиот однос со покојниот финансиер.