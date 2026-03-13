Петок, 13 март 2026
Според „Ројтерс“

Американските разузнавачи сметаат дека владата на Иран не е во опасност од колапс

Американските разузнавачки служби известуваат дека иранската влада останува стабилна, објавува „Ројтерс“

Агенцијата наведува агенцијата, според американските разузнавачки служби, раководството на Иран ја одржува контролата врз ситуацијата во земјата. По речиси две недели непрекинато бомбардирање од страна на САД и Израел, ризиците од колапс на власта во Иран се минимални, наведува „Ројтерс“.

Разузнавачките податоци покажуваат дека иранското свештенство останува кохезивно и покрај убиството на врховниот лидер ајатолахот Али Хамнеи на 28 февруари. ИРГЦ и лидерите кои дојдоа на власт по смртта на Хамнеи продолжуваат да ја одржуваат контролата врз земјата.

Во услови на растечки политички притисок во САД и светот предизвикан од наглиот пораст на цените на нафтата, американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека војната со Иран наскоро ќе заврши. Сепак, наоѓањето прифатлив излез од конфликтот може да се покаже како тешко ако конзервативните лидери на Иран ги задржат своите позиции.

