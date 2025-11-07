Акционерите на „Тесла“ одобрија пакет за компензација од еден трилион долари за Маск

X / Elon Musk @elonmusk

Акционерите на „Тесла“ синоќа одобрија план за компензација од еден трилион долари за извршниот директор Елон Маск, со што најбогатиот човек во светот ја добива најголемата корпоративна исплата во историјата ако ги исполни целите потребни за да ја добие.

Пакетот, на кој се спротивставија неколку истакнати инвеститори, покажува дека акционерите сè уште веруваат дека Маск може да го води производителот на автомобили во ера доминирана од роботиката и вештачката интелигенција, објави „Гардијан“. Скандирањата „Илон“ одекнуваа низ просторијата по веста за неговото одобрување.

-Ви благодарам, момци, рече Маск, откако кратко танцуваше на сцената покрај роботот „Оптимус“ на компанијата.

Гласањето беше објавено на годишниот состанок на акционерите во Остин, Тексас, каде што повеќе од 75 проценти од инвеститорите гласаа за планот.

Маск претходно изјави дека сака пакет на плати за да може да врши поголема контрола врз компанијата и „силно влијание врз оваа роботска армија“ што вети дека ќе ја изгради додека компанијата се проширува во роботиката.

Доколку Маск ги исполни високите цели во пакетот на плати наведени на годишниот состанок на Тесла, тој би можел да стане првиот милијардер во светот. За да го стори тоа, ќе треба да ја доведе Тесла до пазарна капитализација од 8,5 трилиони долари, осум пати поголема од нејзината сегашна вредност.

Тој исто така ќе треба да распореди милиони автономни возила и хуманоидни роботи и да го задржи профитот на компанијата во стотици милијарди долари во следната деценија.

Главните цели на планот за компензација, поделени во 12 транши, го отвораат патот за Тесла да постигне огромна пазарна капитализација. Доколку може да ја доведе компанијата до таа финансиска висина, Маск ќе може да заработи дополнителни 12 проценти од акциите на компанијата.

Во текот на една деценија, Маск ќе мора да им испорача на клиентите 20 милиони електрични возила „Тесла“, да продаде 10 милиони активни претплати за целосно автономни возила, да развие и продаде еден милион хуманоидни роботи и да распореди еден милион роботски такси во комерцијална употреба.

Маск, исто така, ќе мора да ја доведе компанијата до 400 милијарди долари реални приходи во четири последователни квартали.

Реалните приходи на „Тесла“ за третиот квартал од 2025 година изнесуваа 4,2 милијарди долари, што е намалување од девет проценти во однос на претходната година.

Заклучно со ноември, нето вредноста на Маск беше 460 милијарди долари, највисока во светот, според индексот на милијардери на „Блумберг“.

