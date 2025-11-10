Скопје е исчистено, сега е на граѓаните да бидат совесни со отпадот

Градоначалникот на Скопје, Орце Ѓорѓиевски синоќа апелираше до граѓаните на совесно одлагање на отпадот, по акцијата за чистење што се спроведе во изминатите 72 часа, веднаш откако ја презеде градоначалничката функција.

Порача дека во иднина нема да биде казнуван целиот колектив поради еден, два или три проценти несовесни граѓани.

Ѓорѓиевски рече дека градот е исчистен комплетно и оти акцијата е успешна.

– Сакам да ги замолам нашите сограѓани во однос на нивната коректност во постапување на одлагањето на отпадот. Дополнително отежнување на нашата активност е тоа што јас лично и моите соработници добивме впечаток како половина Скопје да се реновира наеднаш и мораше дополнително да се постапува покрај микролокациите отстранувајќи и мебел покрај нив, изјави Ѓорѓиевски.

Најави дека ќе се спроведуваат редовни активности за собирање кабаст отпад, а кога има алармантна состојба во одредено домаќинство повика да се обратат до службите за да се постапи. – Но, доколку некој се однесува несоодветно како што беше случај изминатите 72 часа ќе пристапиме кон опомени и изрекување на казни. Изречени се над 40 казни и 70 опомени и физички и правни лица, рече Ѓорѓиевски.

Ќе се направи, посочи скопскиот градоначалник, и сериозна анализа со цел секој правен субјект да добие контејнер, затоа што имало такви коишто воопшто не користеле контејнери. Тоа, истакна, е сериозен пропуст на институциите и од аспект на финансии, но и од аспект на одржување на состојбите за домаќинствата и онаму каде што одлагаат.

– Нека не ми замерат моите сограѓани, не може поради еден два или три проценти несовесни граѓани да бидеме целиот колектив казнувани постојано. Затоа ќе има постапување како што ветив пред моите сограѓани – тоа е воспоставување на ред којшто дефакто недостасуваше во главниот град. Оние кои се совесни ќе бидат наградувани, а за оние кои ќе постапуваат несовесно ќе биде спроведена казнена политика и нема да има толеранција против никого, изјави Ѓорѓиевски.