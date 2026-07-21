Осум луѓе се во болница по силното невреме во Скопје

Осуммина повредени луѓе се згрижени во скопските болници откако биле повредени во страотното невреме кое попладнево го погоди главниот град, објави порталот „Прес24“.

Според информациите на Пресс24, до овој момент четири лица се на Ургентен, а четворица во Стара градска болница. Пружена им е неопходна медицинска помош.

Меѓу повредените е и повозрасна жена од Џон Кенеди. Дрво и паднало врз глава и е пренесена на Ургентен. Едно лице сам со посекотина на чело отишол во 8-ми Септември.

Повеќе информации се очекуваат наскоро.