 Skip to main content
20.01.2026
Република Најнови вести
Вторник, 20 јануари 2026
Неделник
O322s1G1cy8
СТАВ НА ВМРО-ДПМНЕ

Заев и Филипче сакале сами да ја одредат вредноста на Клиниката „Жан Митрев“ по која ќе ја купат

Македонија

20.01.2026

Сведоштвата на др. Жан Митрев ја разоткрија вистината за начинот на кој Заев и Филипче ја водеа државата. Притисоци, уцени и злоупотреба на институциите за лични интереси.Во ек на пандемија и вонредна состојба, наместо грижа за здравјето на граѓаните, Филипче и Заев ја користеле политичката моќ за преземање на приватната болница Жан Митрев. Ова не е политика наменета за граѓаните, туку е мафијашки модел на дејствување, велат од ВМРО-ДПМНЕ.

Дополнително, според јавно изнесените сведоштва, Заев и Филипче сакале сами да ја одредат вредноста на болницата. За возврат нуделе „помош“ во судска постапка на докторот Жан Митрев. Класична уцена и класична злоупотреба на власта.

Овие обвинувања не доаѓаат изолирано. Тие се надоврзуваат на долгата низа сомнежи и афери поврзани со Заев и Филипче, златни визи, имот и бизниси во Дубаи, фирми во странство и сомнителни финансиски трансакции.

Филипче денес се обидува да се претстави како ново лице, но ја седи фотелјата на Заев и ги спроведува истите политики. Истите луѓе, истите шеми, истата злоупотреба.

Прашањето е едноставно, а Филипче треба да го одговори. Дали човек со ваков багаж на сомнежи и скандали може да има кредибилитет да води партија?

Наместо повлекување и одговорност, гледаме ароганција и молк. Затоа правдата мора да зборува.

Го повикуваме Јавното обвинителство веднаш да постапи и да ги истражи сите наводи. Законот мора да важи за сите.

Поврзани вести

Македонија  | 20.01.2026
За Филипче, Водици се поздравува со „Бог се роди“
Македонија  | 19.01.2026
Манасиевски: Заев и Филипче на мафијашки начин сакале да му ја одземат болницата на др. Жан Митрев
Македонија  | 19.01.2026
Филипче го честита Водици
﻿