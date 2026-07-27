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Неделник

Во Крушево поради прекин на струја еден час не работел уредот за хлорирање на водата, случајот да не се споредува со Гостивар

Македонија

27.07.2026

Случајот со Крушево не треба воопшто да се споредува со она што се случи со водоводниот систем во Гостивар бидејќи таму имаше прекин во електричната енергија на еден час по што состојбата се стабилизирала и во тој град нема граѓани што се жалат на здравствени проблеми – изјави денеска директорот на Дирекцијата за заштита и спасување, Стојанче Ангелов, кој е и раководител на Главниот штаб за управување со кризи.

Тој на прес-конференцијата во Центарот за управување со кризи во Скопје, посветена на состојбите со гостиварскиот водовод, одговарајќи на прашање за состојбата со водата во Крушево, нагласи дека веднаш по информацијата оти и водата во крушевскиот водовод не е исправна, разговарал со крушевскиот градоначалник.

Притоа бил информиран дека, поради прекин на електричната енергија, околу еден час не работел уредот за хлорирање на водата.

Затоа случајот во Крушево ни оддалеку не е сличен на она што се случуваше во Гостивар. Веднаш по тој еден час, уредот што внесува хлор во градскиот водовод продолжил со работа и очекувам состојбата таму веќе да биде целосно стабилизирана. Сепак, повеќе информации треба да се побараат од локалната самоуправа. Повторувам, немаме појава на луѓе што се жалат на здравствени симптоми и воопшто не треба да се споредуваат овие два случаи – истакна Ангелов.

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