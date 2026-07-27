Во Крушево поради прекин на струја еден час не работел уредот за хлорирање на водата, случајот да не се споредува со Гостивар

Случајот со Крушево не треба воопшто да се споредува со она што се случи со водоводниот систем во Гостивар бидејќи таму имаше прекин во електричната енергија на еден час по што состојбата се стабилизирала и во тој град нема граѓани што се жалат на здравствени проблеми – изјави денеска директорот на Дирекцијата за заштита и спасување, Стојанче Ангелов, кој е и раководител на Главниот штаб за управување со кризи.

Тој на прес-конференцијата во Центарот за управување со кризи во Скопје, посветена на состојбите со гостиварскиот водовод, одговарајќи на прашање за состојбата со водата во Крушево, нагласи дека веднаш по информацијата оти и водата во крушевскиот водовод не е исправна, разговарал со крушевскиот градоначалник.

Притоа бил информиран дека, поради прекин на електричната енергија, околу еден час не работел уредот за хлорирање на водата.