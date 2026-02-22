ВМРО-ДПМНЕ обвинува за политичко влијание врз правосудството во периодот на владеењето на СДСМ

ВМРО-ДПМНЕ обвини дека во периодот на владеењето на СДСМ и поранешниот премиер Зоран Заев правосудниот систем бил изложен на силни политички влијанија, при што, според партијата, одлуките не се носеле врз основа на закон и професионални критериуми, туку по политичка линија.

Од партијата тврдат дека судиите и обвинителите биле избирани по принцип на послушност, а оние кои не ги следеле, како што наведуваат, „политичките насоки“, се соочувале со разрешувања и притисоци. Според нив, наместо владеење на правото, се создавал систем на селективна правда и политички пресметки.

Како пример го посочуваат случајот поврзан со поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, при што се повикуваат на сведоштво на поранешниот врховен судија Ристо Катевеновски. Според нивните наводи, тој изјавил дека не се согласил со одредени постапки во предметот, по што бил разрешен од функцијата.

ВМРО-ДПМНЕ оценува дека овие сведоштва отвораат сериозни прашања за независноста на правосудниот систем во тој период и повика надлежните институции да ги испитаат сите индиции и сомнежи.

„Јавното обвинителство има обврска да постапи и да ги утврди фактите“, велат од партијата, додавајќи дека, според нив, вистината треба целосно да се расчисти со цел враќање на довербата во институциите.

Засега нема реакција од СДСМ на овие обвинувања.