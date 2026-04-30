 Skip to main content
30.04.2026
Република Најнови вести
Неделник

Вицеремиерот за добро владеење живот си живее: Фетаи се пофали дека е на Тајланд

Македонија

Вицепремиерот за добро владеење Арбен Фетаи заминал за Тајланд. Тоа може да се заклучи од фотографијата која ја споделил на својот Фејсбук профил на на која се чекирал дека е во Бангкок, Тајланд. Во описот на фотографијата Фетаи не пишува дали е таму приватно или се работи за службена посета.

Во јавноста веќе извесно време има дилеми каде е Фетаи, особено откако неговиот колега од владата, министерот за здравство Азир Алиу  за „360 степени“ рече дека вицепремиерот задолжен за добро владеење  подолго време не се појавувал на владини седници

