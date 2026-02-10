Вака ќе изгледа Меморијалниот парк „Патека на бесконечноста“ во Кочани

– Здружението „16 март 2025 Кочани“ официјално доби одлука од Општина Кочани со која им се одобрува користење простор во Стар парк за реализација на меморијалниот проект „Патека на бесконечноста“.

Овој простор е наменет за трајно одбележување на жртвите од трагичниот настан во дискотеката „Пулс“.

Локацијата што е доделена за ова спомен-обележје зафаќа површина од 1.035 квадратни метри и се наоѓа помеѓу улиците „Браќа Ставреви“ и „Кеј на Револуцијата“.

Предвидено е меморијалот да има максимална висина до три метри, иако претходно ваков објект не бил опфатен во урбанистичките планови.

Со добиената одлука, здружението добива можност да започне со активности за уредување на просторот без потреба од класична градежна дозвола.

Во наредниот период ќе се работи на прибирање на потребната документација, како и на обезбедување финансиски средства преку донации, поддршка од компании и хуманитарни настани.

Членови на ЗГ „16 март 2025 Кочани“ посочуваат дека целта е меморијалот да биде изграден во најкус можен рок и да претставува достоинствено место за сеќавање.

Во почетната фаза ќе се поднесе барање до Министерството за култура за одобрување на идејно решение, инспирирано од симболот на бесконечноста.

Проектот предвидува уредени патеки, амбиентално осветлување, клупи, фонтана, статуа на Богородица, како и камени плочи со имињата на 63-те жртви.

За реализација на идејното решение е најавена финансиска поддршка од Владата во износ од два милиони денари, а дополнителни средства за спроведување на проектот ќе се обезбедуваат преку хуманитарни активности.