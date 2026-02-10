Мицкоски: Постигнавме историски договор со репрезентативните синдикати на администрацијата и државната управа, со тоа ги заокруживме своите обврски со нашите колеги

Договорот што го постигна Владата со репрезентативните синдикати од администрацијата и јавната управа е историски и ќе овозможи зголемување на платите на вработените за 40 проценти, вели премиерот Христијан Мицкоски и додава дека со ова Владата како најголем работодавач го заокружува договорот со своите колеги.

Овој договор на Владата со синдикатите значи уште еден историски договор, кој во следните две години и неколку месеци, односно почнувајќи од април 2026 година до април 2028 околу единаесет илјади луѓе од администрацијата и од службите во судовите и обвинителствата ќе добијат околу четириесеттина проценти повисока плата од таа што денеска ја добиваат. И со ова Владата како најголем работодавач го заокружува својот договор со своите колеги. Практично, на ова му претходеа здравствените работници, па образовните работници, па другите институции и конечно, сега со САДУ и со УПОЗ. На тоа ги додадовме и вработените во службите на судовите и обвинителствата, околу единаесет илјади наши колеги. Сето ова кога ќе се заокружи, ние можеме да кажеме дека до крајот на мандатот на оваа Влада сме ги регулирале нашите обврски и односи со нашите колеги, рече премиерот Мицкоски.

Во врска со денешната блокада на Собранието од страна на Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ) смета дека и таа и протестите се политички мотивирани.

Тоа ќе продолжи, затоа што ова има политичка позадина. Еден од денешните протестанти со мене држеше прес – конференција, во видно егзалтирана состојба, задоволен од тоа што го постигнавме. Денеска го гледате, блокира заедно со тој другиот кој што се повикува на работнички права, а злоупотребува службени возила за приватни цели и уште многу работи. Допрва, како што имам чувство, ќе бидат сведоци и работниците кој ги води и кој ги манипулира во овие политички инструирани процеси и тоа во периодот што следи ќе го има, рече премиерот во одговор на новинарско прашање по увидот во градежни активности на доградба на ООУ „Невена Георгиева – Дуња“ во Општина Кисела Вода.

Но, додаде тој, она што за него како претседател на Владата, е најважно е аргументот оти Владата е најголем работодавач и треба да си ги регулира обврските, нешто што веќе го направиле.