Усвоен Предлог законот за парнична постапка

Владата на денешната редовна 160 седница го усвои Предлог законот за парнична постапка, сеопфатно процесно законско решение кое се подготвуваше подолг временски период, во консултација со стручната и академската јавност. Со неговото донесување се реализира уште една значајна обврска од Развојната стратегија за правосудството 2024 – 2028, како и дел од Програмата за работа на Владата за 2025 година.

Станува збор за системски закон кој носи суштински и длабински измени со цел унапредување на ефикасноста, транспарентноста и правната сигурност во граѓанските постапки.

Клучните новини во законското решение се:

Обезбедување на поквалитетна правна заштита и поефикасно водење на постапките.

Унапредување на постапката за вештачење, при што се овозможува судот и по службена должност да изведува вештачење и увид на лице место како доказ, со што се зајакнува улогата на судот во утврдување на фактичката состојба.

Воведување на електронска достава од двете страни, како значаен чекор кон целосна дигитализација на судските предмети.

Зголемување на опфатот и забрзување на постапките во споровите од мала вредност.

Намалување на висината на паричните казни за учесниците во постапките, со цел поголема правичност и пропорционалност.

За првпат се воведуваат претставнички тужби за заштита на колективни интереси и права, со што се унапредува пристапот до правда за поголеми групи граѓани, а воедно се избегнува големото и нерационално трошење на ресурси.

Со усвојувањето на овој закон, Владата уште еднаш ја потврдува својата определба за спроведување на вистински, суштински, а не козметички реформи во правосудниот систем, во насока на градење ефикасно, модерно и доверливо судство.

Владата останува посветена на континуирано унапредување на правната рамка и институционалниот капацитет, во интерес на граѓаните и правната држава.