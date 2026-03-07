Тошковски: За два дена изведовме четворица пред лицето на правдата, нема да се толерира вознемирување и насилство врз жените

Во текот на вчерашниот ден, две лица беа лишени од слобода во врска со семејно насилство и им е определен 30 дневен притвор. Денеска, уште двајца ќе се соочат со правдата по брза постапка, едниот за семејно насилство, а другиот за демнење на жена. Ова е јасна порака дека насилството и вознемирувањето нема да се толерираат – објави пред малку министерот за внатрешни работи, Панче Тошковски на сцијалните мрежи.

Тој посочи дека како министер за внатрешни работи, сака јасно да порача дека МВР постапува бескомпромисно. Секој што ќе крене рака на друг или ќе помисли дека може да малтретира, демне и заплашува жена, ќе се соочи со институциите и со законот.

Ги охрабрувам сите граѓани, особено жртвите на семејно насилство и било какво вознемирување, да пријавуваат. Институциите сега се тука да ве заштитат, брзо и одлучно. А оние што денес глумат морални судии и организираат пресови со „крвави раце“, обидувајќи се од трагедиите да направат политички спектакл, нека продолжат со тоа. Истите тие со години ја третираа полицијата како алатка за заштита на сопствените криминални и партиски интереси, наместо како институција што ги штити граѓаните. Нашиот одговор нема да биде со прес-конференции, туку со апсења, постапки и институции што конечно работат – вели Тошковски.

Неговата реакција доаѓа по денешната прес конференцја ан СДСМ и Каја Шукова на која со „крвави раце“ го обвинија Тошковски за самоубиството на жената со ќерката во скопско Тафталиџе.