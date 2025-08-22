Стоматолошка комора: Со доставувањето наводни докази од Алиу до ЈО конечно ќе може да се потврдат тврдењата за исправноста во нашето работење

Стоматолошка комора на Македонија соопшти дека веста оти министерот за здравство Азир Алиу ги доставил до Јавното обвинителство сите докази за сите нивни наводни неправилности ја примиле со одобрување

Тие посочуваат дека со таквата постапка конечно ќе има можност и нивните докази да стигнат пред непристрасна институција каде ќе можат да ги потврдат нивните тврдења за исправноста во работењето на Комората.