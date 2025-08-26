 Skip to main content
26.08.2025
Република Најнови вести
Вторник, 26 август 2025
Неделник
6VvJ9B8XxUE
Став на ВМРО-ДПМНЕ

СДСМ преку Еразмус + ја финансирале сопругата на Апасиев?

Македонија

26.08.2025

СДС преку Еразмус + ја финансирале и сопругата на Апасиев, пред камери противници, зад камери соработници.Додека јавно глуми противник на СДС, Димитар Апасив немал проблем со тоа што неговата сопруга да барала пари од европските фондови и владата на Ковачевски преку Националната агенција за Еразмус+, oбјави Миле Лефков.

Имено токму од Националната агенција за Еразмус+, кога со неа управува Марко Ѓорѓиевски од СДС, сопругата на Апасиев – Тамара Јованов Апасиева – добива европски пари.

Додека Апасиев пред камерите глуми противник на СДС, зад затворени врати неговиот семеен круг бил дел од системот кој го водела власта на СДС, добивал финансии и уживал привилегии.

Како токму Тамара Јованов Апасиева, покрај илјадници млади, универзитетски кадри и активисти од цела Македонија е изберена да добие поддршка од СДС?

Дали ова е класичен пример на политички договори меѓу СДС и Левица?

Дали во јавноста играат улога на „жестоки противници“, а во позадина функционираат заедно, делат фондови и позиции?

Дали оваа соработка СДС – Левица ќе ја гледаме и на овие избори, и купен ли е Апасиев со парите од Еразмус + да одработува за СДС?

Поврзани вести

Македонија  | 29.07.2025
Лефков: Шоферот на Заев уапсен за подметнување пожар, Филипче јавно нека се откаже од Зоки
Македонија  | 25.07.2025
„Бојко љубави“ ни го избриша идентитетот и јазикот во ЕП
Македонија  | 24.07.2025
Лефков: Братот на Заев, Бојко Борисов, се пофали дека ги избришал идентитетот и јазикот
﻿