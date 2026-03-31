Вторник, 31 март 2026
ВМРО-ДПМНЕ ПОТСЕТУВА

Пред да се навредат обвинителите на Заев како Ленче Ристоска нека помислат дали треба кривично да одговараат за кражба на пари преку СЈО

Македонија

31.03.2026

Пред да се навредат обвинителите на Зоран Заев на чело со Гаврил Бубевски, Ленче Ристоска, Лиле Стефанова и останатите платеници за политички прогон, што е најавено одземање на предметите на кои работат, а никако да сработат на страна на правдата цели 10 години, нека си го стават прстот на чело и нека си ги постават следните прашања; прашува ВМРО-ДПМНЕ откако денеска новиот Јавен обвинител Савески најави дека ќе ги одземе овласувањата на голем број обвинителства и обвинители.

Савески ќе ги повлече сите овласувања на обвинителствата освен за Кочани, Крива Паланка и Ресен

1. Дали не треба кривично да одговараат што крадеа народни пари од СЈО без мера за да вршат политички прогон и хајка?

2. Дали заборавија на изјавите и сведочењата на нивната колешка Лејла Кадриу за тоа дека екс премиерот Зоран Заев и вицепремиерката Радмила Шекеринска оделе во СЈО навечер и лично селектирале предмети кои треба да бидат обработувани согласно нивните политички мотиви?

3. Дали заборавија дека на чело на оваа политички инструирана и скапо платена багра која ја закопа правдата и амнестираше милионски криминали на Заев, стоеше осудената за рекет Катица Јанева?

Ленче Ристоска исто како и сите гореспоменати беа дел од истиот апарат кој ја погребуваше правдата.

﻿